Otrzymywanie wynagrodzenia "do ręki" będzie trudniejsze. Rewolucja w Kodeksie pracy

Otrzymywanie wynagrodzenia inaczej niż do rąk pracownika jest dzisiaj uznawane za wyjątek - przynajmniej w świetle Kodeksu pracy. Ale wszystko się zmieni z nowym rokiem. Ci, którzy będą chcieli dostawać pensję inaczej niż na konto, będą musieli o to wyraźnie poprosić.

- Wypłacenie wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk pracownika, np . na rachunek bankowy, jest dopuszczalne wyjątkowo, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie - powiedział wiceminister pracy Stanisław Szwed w odpowiedzi na interpelację Krzysztofa Sitarskiego z klubu Kukiz'15.

Do 21 stycznia pracodawcy będą musieli poinformować swoich pracowników, którzy do tej pory otrzymywali wynagrodzenie do rąk, o obowiązku podania rachunku. Bo to wynagrodzenie ma teraz z zasady trafiać na konto. Co jednak, jak ktoś będzie chciał zostać przy bardziej tradycyjnej formie otrzymywania wynagrodzenia?