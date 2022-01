Padł rekord zakażeń. Wiceminister zdrowia ujawnił drastyczne dane

Piąta fala dopiero się rozpędza

- Z taką dynamiką nie mieliśmy do tej pory do czynienia - przyznał w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Obecny wynik to już ponad 30 tys. zakażeń w dobę. Jeżeli trendy by się utrzymały, to w przyszłym tygodniu będziemy mieli już powyżej 50 tys. zakażeń - to sytuacja stwarzająca ogromne ryzyko dla wydolności systemu opieki zdrowotnej. Rząd wprowadza pracę zdalną w administracji publicznej.