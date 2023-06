Padła "szóstka" w Lotto. Skarbówka zabierze podatek

Jak zagrać w Lotto?

W grze Lotto należy wybrać sześć liczb spośród 49 dostępnych na kuponie. Koszt jednego zakładu wynosi 3 zł. Z kolei Lotto Plus oferuje dodatkową szansę na wygraną - trzeba dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, aby liczby z tego zakładu wzięły udział w osobnym losowaniu. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty.