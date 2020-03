Paliwo wyjątkowo tanie. Na niektórych stacjach litr benzyny grubo poniżej 4 zł

Ceny są na tyle kuszące, że niektóre stacje zdecydowały się na wprowadzenie ograniczeń. Orlen informuje swoich klientów, że nie można tankować paliwa do kanistrów. Wszystko po to, by nie doszło do sytuacji, że ludzie na zapas wykupują paliwa. Tym bardziej, że trudno będzie o jeszcze niższe ceny.

"To, co dzisiaj obserwujemy na stacjach (wyraźny spadek obrotów) i to co dzieje się z cenami na rynku hurtowym wskazuje, że szanse na obniżki cen na jeszcze niższe poziomy są coraz mniejsze. Dzisiaj bardzo duże znaczenie dla utrzymania wielkości sprzedaży, a z pewnością większe niż cena paliwa, ma lokalizacja stacji i rodzaj stacji. To powoduje, że spadek sprzedaży paliw na poszczególnych stacjach jest różny, ale odczuwalny przez wszystkich operatorów" komentują sytuację eksperci.