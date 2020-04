Pandemia koronawirusa wymusza zmiany. Rolnicy wejdą do internetu

"Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad uruchomieniem aplikacji, która ułatwi m.in. rolnikom sprzedaż bezpośrednią produktów. W związku z tym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach prosi o wyrażenie zgody na przekazanie MRiR zgromadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną danych osobowych" - przekazał w komunikacie urząd miasta Gliwice, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa.

Aplikacja ma tym samym ułatwić sprzedaż produktów rolnikom, a także zareklamować ich w sieci. By jednak tak się stało, resort rolnictwa musi otrzymać dane wszystkich zainteresowany, które są w posiadaniu inspekcji weterynaryjnej.

Chętni na dołączenie do powstającej aplikacji mają czas na wyrażenie zgody do 24 kwietnia. Mogą to zrobić za pośrednictwem strony piw-gliwice.pl. Tam też znajdą więcej informacji.