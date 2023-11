Państwo zwraca za fiata. Poszukaj dokumentów w szufladach

Jak uzyskać rekompensatę? Osoba, która złożyła przedpłatę, ale nie odebrała samochodu, ma prawo zgłosić się do placówki PKO Banku Polskiego z dowodem tożsamości i książeczką przedpłaty w celu odbioru zgromadzonych na niej środków. Bank wypłaci posiadaczowi wniesiony wkład wraz z należnymi odsetkami, a rekompensata to dodatek. "Fakt" przypomina jednak, że możliwość otrzymania rekompensaty istnieje tylko w sytuacji, gdy wpłaty na rachunek przedpłaty były dokonywane systematycznie, czyli nie było przerw we wpłatach.