"Paragony grozy" ze świątecznych jarmarków. Skąd taka drożyzna?

Szaszłyk za prawie 60 złotych

Za trzy szaszłyki na jarmarku w Poznaniu trzeba wyłożyć 167 zł - wynika z opublikowanego na Facebooku paragonu. Ceny zależą od tego, ile dany szaszłyk waży, i wahają się od 47 do 56 zł. Do tego trzeba dopłacić za dodatki. Turyści twierdzą, że kilkadziesiąt zł za trochę mięsa na patyku to gruba przesada. Na dodatek, w niektórych punktach szaszłyki pozostawiają wiele do życzenia — Tłusty, mięso twarde. Czułem go na żołądku jeszcze następnego dnia. Za tę cenę powinien to być kuchenny majstersztyk – stwierdził w rozmowie z "Faktem" jeden z klientów.