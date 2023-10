Słowacy jadą na jarmark do Polski. Potężny korek na granicy

W czwartek Słowacy tłumnie wybrali się na jarmark do Nowego Targu. Efekt? Na przejściu granicznym z Polską utworzyły się gigantyczne korki. Wszystko z powodu kontroli. Strażnicy graniczni i policjanci w Jurgowie robią co mogą, by usprawnić ruch - informuje portal 24tp.pl.