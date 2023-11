Ruszył pierwszy świąteczny jarmark. Oto ile zapłacimy za zimowe przysmaki

Powoli wchodzimy w okres bożonarodzeniowego oczekiwania, a wraz z nim w polskich miastach zaczną pojawiać się kolejne jarmarki. Pierwszy ruszył waśnie w Katowicach. I jak to bywa w trakcie takich wydarzeń, co zauważa dziennika "Fakt" – atrakcji nie brakuje, ale nie ma nic za darmo. Żeby z nich skorzystać, musimy oczywiście przygotować nasze portfele. Dziennikarze sprawdzili "na własnej skórze" jak droga to przyjemność.