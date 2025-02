"Pasożytnictwo cieplne" w blokach. Oto na czym polega

Zjawisko "pasożytnictwa cieplnego" polega na korzystaniu z ciepła sąsiadów przez osoby, które nie uruchamiają własnych grzejników. Mimo to przepisy wymagają , by każdy lokator partycypował w kosztach ogrzewania. Nawet przy wyłączonych kaloryferach, mieszkańcy muszą ponosić minimalne koszty zmienne.

Opłaty za ogrzewanie składają się z opłaty stałej, uzależnionej od powierzchni mieszkania, oraz zmiennej, która zależy od zużycia ciepła. Zdarzają się jednak sytuacje niewłaściwego rozliczania opłat, co pokazał przykład mieszkańca z Mińska Mazowieckiego, który dostał wysoki rachunek za ogrzewanie, mimo że rzeczywista temperatura w jego mieszkaniu była niższa niż u sąsiadów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło przepisy, które mają na celu eliminację nieprawidłowości w rozliczeniach kosztów ciepła. Określają one minimalną ilość energii potrzebnej do ogrzania mieszkania, co ma zapobiegać 'pasożytnictwu cieplnemu'. Wioletta Horak z firmy zajmującej się rozliczaniem kosztów ciepła potwierdza, że mieszkańcy muszą ponosić pewne minimalne koszty.