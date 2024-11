"Pasożytnictwo cieplne" w blokach. Oto na czym polega

Problemy z rozliczaniem ciepła

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wdrożyło przepisy mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w rozliczeniach kosztów ciepła. Określają one minimalną ilość energii potrzebnej do ogrzania mieszkania, co ma zapobiegać "pasożytnictwu cieplnemu". Nawet jeśli kaloryfery są wyłączone, mieszkańcy muszą ponosić pewien minimalny koszt zmienny, co potwierdziła Wioletta Horak z firmy zajmującej się rozliczaniem indywidualnym kosztów ciepła.