Pastor z USA chce kupić czwarty odrzutowiec. Prosi wiernych o pieniądze

Ewangelicki pastor z Luizjany w USA Jesse Duplantis planuje kupić czwarty odrzutowiec. Tłumaczy, że dzięki temu jego organizacja „Jesse Duplantis Ministries” dotrze do większej liczby osób z ewangelią.

- Nie wierzę w to, że gdyby Jezus był dziś fizycznie na ziemi, jeździłby na osiołku. Podróżowałby samolotem, by głosić ewangelię na całym świecie. Pomyśl o tym - mówi pastor.

W nagraniu, które możecie znaleźć tutaj , pokazuje wiernym zdjęcia z trzema poprzednimi odrzutowcami: Cessną Citation 500, IAI Westwind II i Dassault Falcon 50. W późniejszych wypowiedziach wyjaśnił, że dwa należą już do innych organizacji, a teraz został mu jeden.

Jesse Duplantis jest teleewangelistą, głoszącym tzw. Teologię sukcesu. Jest to postawa, która głównie rozwinęła się w amerykańskiej tradycji chrześcijańskiej. Wyraża się przez to, że człowiek powinien w swojej wierze skupić się i dążyć do powodzenia finansowego, ponieważ bogactwa materialne mają w tej teologii świadczyć o Bożym błogosławieństwie.