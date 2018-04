Paszport wyrobimy w dowolnym mieście. Warto o niego dbać, bo za zniszczony zapłacimy ponad 400 zł

Kto chce w wakacje wyjechać poza Unię Europejską, a nie posiada paszportu, powinien wyrobić go jeszcze przed pierwszymi letnimi miesiącami. Wprawdzie urząd ma na wydanie dokumentu 30 dni, ale im bliżej sezonu urlopowego, tym dłuższe będą kolejki.

A już na pewno to ostatni dzwonek, by dostać paszport przed przypadającym na początek czerwca długim weekendem następującym po Bożym Ciele.

• wniosek o wydanie paszportu, który można pobrać na miejscu

• kolorową fotografię, która została wykonana nie więcej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zdjęcie paszportowe ma wymiary 35 x 45 mm, musi być wykonane na jednolitym, jasnym tle. Twarz ma zajmować 70-80 proc. kadru. Fotografowany musi patrzeć wprost do aparatu: odrzucone zostanie zdjęcie, na którym głowa przechylona jest w lewo czy prawo. Wykluczone są ciemne okulary.

• odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

• dowód uiszczenia opłaty paszportowej (oryginał). Jeśli składającemu wniosek przysługuje ulga, to dokument ją potwierdzający (np. legitymacja szkolna lub studencka).

• dotychczasowy paszport – do wglądu. Jeśli stracił on ważność, pokazać należy ważny dowód osobisty.