PayEye przygotowuje się do ekspansji w Stanach Zjednoczonych Gary Burtka powołany na stanowisko President of PayEye USA

- Pragnę wykorzystać swoje doświadczenie i kontakty na amerykańskim rynku, by wprowadzić i rozwinąć najbardziej innowacyjną usługę płatności na świecie. Jestem podekscytowany wyzwaniami, które wspólnie z globalnym zarządem PayEye sobie postawiliśmy. Wierzę, że Amerykanie bardzo szybko zaadoptują ten rodzaj płatności i chętnie będą z niej korzystać. Potencjał amerykańskiego rynku jest ogromny i dlatego właśnie PayEye, który wyprzedza konkurencję pod względem technologicznym dołączy do największych graczy na świecie. To daje nam ogromną przewagę i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość - komentuje Gary Burtka, President of PayEye USA.