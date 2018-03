Pekao musi oddać pieniądze klientom

Części klientów Pekao zostaną nie tylko zwrócone niesłusznie pobrane opłaty, ale także zostanie im przyznana rekompensata. To efekt decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Problem polega na tym, że wewnętrzne systemy bankowości elektronicznej są całkowicie pod kontrolą banków, co oznacza, że konsumenci nie mają gwarancji, że zamieszczone tam dokumenty, na przykład cenniki, nie zostaną po cichu zmienione.

To nie zamyka sprawy. Bank musi teraz listownie poinformować swoich klientów, także byłych, o skutkach decyzji UOKiK-u. Klienci będą mogli podpisać aneksy do umów, w których bank zamieści taryfę obowiązujących opłat oraz zobowiąże się do rozliczenia opłat, które pobrał bez odpowiedniego informowania o nich.