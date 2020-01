Pensja minimalna podnosi ceny na stołówkach. Rodzice dostali wiadomości o nowych stawkach

W wielu szkołach w kraju rodzice będą więcej płacić za posiłki dla swoich dzieci. Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej tłumaczą to wzrostem płacy minimalnej. Co ma jedno z drugim wspólnego? Więcej niż można sądzić.



Poprosiliśmy jednego z liczących się w tej branży przedsiębiorców o wytłumaczenie tej zależności. Pan Tomasz (imię zmienione) prowadzi stołówki w kilku szkołach w dużych polskich miastach. Jak sam opowiada, świadomie wybrał ten biznes – nie daje on jakichś rewelacyjnych zarobków, ale jest w miarę stabilny. Nerwy pojawiają się tylko w czerwcu, gdy szkoły wybierają dostawców usług gastronomicznych – przetarg zawsze można przegrać. Poza tym w tym biznesie zarabia się w zasadzie tylko przez 10 miesięcy w roku, wakacje to martwy okres.

- Sytuacja jest tragiczna. U mnie do tej pory obiad kosztował 7 złotych. Musieliśmy podnieść cenę do 7,50 zł. Dlaczego? Policzmy: w szkole mam powiedzmy czwórkę pracowników, z czego dwójka jest zatrudniona jako pomoc kuchenna, a więc na najniższej pensji. Nagle tej dwójce muszę podnieść pensje z 2150 złotych do 2600 złotych. I co ja mam powiedzieć ich szefowej? Mam jej powiedzieć" "Pracujesz za tyle, ile do tej pory"? Widełki w naszej branży nie są duże, my nie mówimy o 1500 złotych. Tu osoba, która prowadzi kuchnię, zarabia 400-500 złotych więcej od szeregowego pracownika. Muszę więc podnieść pensję wszystkim – tłumaczy przedsiębiorca.