Perfidne oszustwo. Chciała sprzedać klapki za 25 zł. Straciła kilkadziesiąt tysięcy

Zgodnie z zaleceniami oszusta, 30-letnia kobieta udała się do banku, aby wziąć pożyczkę i wpłacić pobrane pieniądze we wpłatomacie przy użyciu kodu do płatności mobilnych. Uwierzyła w zapewnienia telefonicznego rozmówcy, że policja jest już na miejscu i została powiadomiona o całej sytuacji.