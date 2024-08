Petycja seniorów do prezydenta. Krytykują rentę wdowią

"Każda osoba pozostająca w małżeństwie wie, że będzie wdową lub wdowcem, lub pozostawi samotnego współmałżonka. Wdowieństwo nie jest sytuacją losową! Nie jest więc sprawiedliwe, by osoby długotrwale samotne były zobowiązane do partycypowania w funduszu rentowym na tych samych zasadach co małżeństwa" - czytamy w apelu.