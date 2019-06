Piorun uderzył w park rozrywki. "Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność"

W park rozrywki Energylandia nagle uderzyły pioruny. Jak mówią świadkowie, wywołało to panikę. Czy zatem polskie placówki są przygotowane na takie sytuacje? Energylandia zapewnia, że reakcja parku przebiegła według procedur. Ale niektórzy przyznają - nie na wszystko można się przygotować, a polska pogoda jest wyjątkowo zmienna.

- System zarządzania spisał się na piątkę. Po 30 minutach strefa basenowa znów zaczęła działać - opowiada Kojder. Zapewnia, że "bezpieczeństwo to dla Energylandii priorytet", a jej systemy ostrzegawcze są na najwyższym poziomie. - Jeśli porównywać je do samochodów, to są to systemy klasy Porsche - dodaje.