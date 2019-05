Piramida potrzeb

Człowiek, istota społeczna, ma różne potrzeby. Od czysto fizjologicznych, związanych z pozyskiwaniem pokarmu, wody i powietrza do oddychania, przez te obejmujące kwestie bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i uznania aż do samorealizacji. Od 1943 roku ten układ naturalnych ludzkich potrzeb określany jest naukowo jako "piramida Masłowa". Nie ma przed nią ucieczki, choćbyśmy najbardziej nawet się buntowali: tak jest i basta. Chyba że ktoś wierzy, iż ziemia jest płaska.

Do dobrego łatwo przywyknąć

Dodatkowym czynnikiem związanym z piramidą potrzeb jest fakt, że po osiągnięciu danego poziomu ludzie bardzo łatwo się do niego przyzwyczajają. Przyjmują zdobycze za pewniki i nie chcą ich oddać. W dodatku zapominają, że kiedyś danych dóbr czy godności nie posiadali.

Spróbujmy znaleźć przykład. Kiedyś, aby napisać coś inaczej niż ręcznie, konieczne było skorzystanie z maszyny do pisania. Maszynopisanie to sztuka, której trzeba się nauczyć, a potem mozolnie trenować. W dodatku przy mechanicznej maszynie do pisania błąd lub zbyt słabo odbita litera oznacza używanie korektora, cofanie wałka i temu podobne utrudnienia.