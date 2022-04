PiS "betonuje" nazwy ulic. Tych patronów nie da się już zmienić

Nie chcą takiego świętego za patrona

We Wrocławiu Zieloni i Dolnośląski Kongres Kobiet chcą zmienić nazwę ulicy Jana Kapistrana. Petycję w tej sprawie składali do rady miejskiej jeszcze jesienią 2020 roku, teraz wrócili do tematu i zaproponowali, by patronką ulicy została zmarła niedawno Madeleine Albright. Dlaczego nie chcą Kapistrana? Jak tłumaczyli, Kapistran, rzymskokatolicki święty, w XV wieku "namawiał do tortur i mordów, doprowadził do spalenia żywcem kilkudziesięciu osób" żydowskiego we Wrocławiu.