Od 1 lipca wielka zmiana w płacach. "Będą płacić pod stołem"

Płaca minimalna od 1 stycznia do 30 czerwca wynosi 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 27,70 zł brutto. Od 1 lipca planowana jest druga podwyżka w tym roku, płaca podniesiona zostanie do 4,3 tys. zł brutto - stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł brutto.