Prawie 6 tys. na rękę. Brakuje ludzi. Rekrutacja trwa cały rok

Nawet 6 tys. na rękę

Jak wynika z komunikatu cytowanego przez portal, wynagrodzenie po przyjęciu do służby wynosi 4364,09 zł netto (dla osób do 26 lat) oraz 4118,09 zł netto (dla osób powyżej 26 lat). Po ukończeniu szkolenia podoficerskiego wynagrodzenie wynosi 6064,33 zł netto (dla osób do 26 lat) oraz 5594,33 zł netto (dla osób powyżej 26 lat).