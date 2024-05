Płacisz kartą za granicą? W ten sposób unikniesz prowizji

Wiele banków udostępnia również możliwość założenia subkonta walutowego. Wówczas nie ma konieczności zamawiania dodatkowej karty do takiego konta, ale można z niego płacić np. za pomocą płatności zbliżeniowych telefonem. Należy jednak pamiętać, że do tego celu potrzebny jest dostęp do internetu, który za granicą może generować dodatkowe koszty.