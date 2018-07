Płatna ścieżka na Gubałówkę. Przedsiębiorcza właścicielka terenu za darmo przejść już nie pozwoli

Od 1 lipca za przejście popularną ścieżką na Gubałówkę trzeba zapłacić trzy złote. Droga prowadzi przez teren prywatny i jego właścicielka postanowiła w końcu zarobić na tłumach turystów, które tędy przechodzą.

Zdania turystów co do wprowadzenia opłat są podzielone. Dla jednych to naruszenie od lat istniejącego porządku i absurd, więc będą chodzili za darmo innymi drogami. Inni rozumieją właścicielkę, starają się postawić w jej sytuacji i deklarują, że bez problemu kupią bilet.