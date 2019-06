"Płatność tylko kartą". Takich komunikatów jest coraz więcej, ministerstwo problemu nie widzi

Czy płacenie gotówką odchodzi do lamusa? Takie wrażenie mogą odnieść nie tylko bywalcy warszawskich restauracji. Coraz więcej jest punktów, które gotówki po prostu nie przyjmują. Resort finansów problemu nie widzi. - Wszystko jest zgodne z prawem - uważa.

Teoretycznie płatność tylko kartą do "ułatwienie dla klienta". Nie zawsze jednak tylko o to chodzi. (WP.PL, Fot: Katarzyna Izdebska-Białka)

Płatność tylko kartą bądź telefonem - taki komunikat mogli zobaczyć klienci restauracji Sodexo w jednym z warszawskich biurowców.

Nie oni jedyni mogą za dania płacić tylko bezgotówkowo. Modna warszawska restauracja Tel Aviv, która mieści się przy ulicy Poznańskiej, od kilku lat przyjmuje tylko płatności kartą. W ostatnim czasie pod tym szyldem otworzyło się jeszcze sześć innych restauracji.

Pytamy w jednym z punktów, czy w każdej restauracji Tel Aviv karta to jedyna dozwolona forma płatności. - Z tego co wiem, to tak - słyszymy.

Ale gdy dzwonimy do restauracji Tev Aviv zlokalizowanej w Łodzi, słyszymy już co innego. - Owszem, płatność kartą to preferowana przez nas forma. Ale nie zamykamy się na płatność gotówką - słyszymy.

Komunikat "płatność tylko kartą" znają zresztą również pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej. W biletomatach, które znajdują się w większości autobusów miejskich oraz w niektórych pociągach SKM, gotówką zapłacić nie sposób.

Ministerstwo problemu nie widzi

Czy jednak wykluczenie płatności gotówkowych nie kłóci się aby z polskimi przepisami? W końcu banknoty i monety emitowane przez NBP mają status prawnych środków płatniczych.

Zwróciliśmy się z tym pytaniem do biura prasowego resortu finansów. Ministerstwo w odpowiedzi przywołało przepis z 1964 roku.

A ten mówi: "strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego".

- Określona w tym przepisie zasada swobody umów obejmuje swym zakresem również takie elementy stosunku umownego, jak sposób zapłaty za oferowany produkt lub usługę - uznał resort.

- W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji prawnej, która bezpośrednio wyłączałaby możliwość swobodnego ustalenia kwestii zapłaty przez strony umowy i nakładałaby na podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w jaki sposób powinny przyjmować płatności za oferowane towary lub usługi (np. tylko gotówkowo, lub tylko bezgotówkowo) - dodaje biuro prasowe MF.

"To ułatwienie". Ale czy na pewno o to chodzi?

Czemu właściwie lokale rezygnują z płatności gotówkowych? Restauracja Sodexo ze stolicy tłumaczy, że to po prostu wygodniejsze dla klientów. - Większość z nich i tak płaci bezgotówkowo - tłumaczyła nam ekspedientka.

Rozmawiamy z menedżerem dużego lokalu gastronomicznego w stolicy. On właśnie zastanawia się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Pytamy, czemu restauracje tak się palą do rozliczeń bezgotówkowych, skoro przecież muszą od tego oddawać bankom prowizje.

- Prowizje nie są dziś tak duże. A płatności tylko kartą to sama wygoda dla właściciela. Rozliczenia są prostsze, bo nie trzeba z gotówką latać do banków czy wpłatomatów. No i jest mniejsze ryzyko, że część gotówki z kasy dziwnym sposobem wyparuje - dodaje menedżer.

- No i nie da się ukryć, że warszawski klient po prostu lubi takie nowości. Ale jestem pewien, że niedługo płatności tylko kartą i smartfonem zaczną się też pojawiać w Łodzi czy Poznaniu - mówi.

