Po album z piłkarzami w dzień meczowy albo trochę później. Biedronka podliczyła, kiedy najlepiej szła jej mundialowa sprzedaż

1,4 mln albumów o piłkarskiej reprezentacji Polski sprzedała do tej pory Biedronka. Najlepiej rozchodziły się w okolicach dni, w których na mundialu grali Polacy, a także w Dzień Dziecka.

Sieć poinformowała też, że rozeszło się jej 160 mln saszetek z naklejkami (w każdej saszetce 3 naklejki) i kart z piłkarzami. Będzie je jeszcze można kupić do 15 lipca lub do wyczerpania zapasów. Do kupienia są też jeszcze albumy.