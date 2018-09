Poczta Polska kończy z telegramami. Szukamy najciekawszych historii

Na początku lat 90. Polacy wysyłali 10 mln telegramów rocznie. Dziś to usługa przestarzała i nierentowna - Poczta Polska rezygnuje z niej wraz z końcem września. Wirtualna Polska ma propozycje. Skorzystajmy z niej wspólnie po raz ostatni. Opisz nam swoją historię związaną z telegramami, a może to właśnie do Ciebie wyślemy nasz ostatni telegram.

Kultowe telegramy będzie można znaleźć już tylko w muzeum (East News/Wikipedia, Fot: JACEK DOMINSKI/REPORTER)

Nie ma co ukrywać, telegramy kojarzyły się przed laty głównie z informowaniem o pogrzebach, choć to tylko część wiadomości, które przesyłali sobie Polacy. Wiadomości te służyły też przekazywaniu bardziej pozytywnych informacji w czasach, gdy komórek nie było, a i o telefony stacjonarne nie było tak łatwo. Krótkie wiadomości wysyłały sobie miliony Polaków.

Początkowo w Polsce za telegramy odpowiadało przedsiębiorstwo państwowe Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Po podziale PPTiT na Telekomunikację Polską oraz Pocztę Polską zajmowała się nimi Telekomunikacja Polska. Jeszcze w latach 90. Telekomunikacja Polska przesyłała 10 mln telegramów rocznie. Przez następne lata wiele się jednak zmieniło. Telefony stacjonarne zmieniły się w komórki, a następnie w smartfony.

W 2002 r. Telekomunikacja Polska zrezygnowała z usługi, a lukę szybko wypełniła Poczta Polska. Możliwości szybkiego kontaktu jest już dziś tyle, że i Poczta Polska mówi basta.

Telegramy dla klientów indywidualnych znikną wraz z końcem września. To jednak kawał historii i nie chcemy, by to wydarzenie przeszło bez echa. Jesteśmy przekonani, że w życiu naszych czytelników telegramy też były obecne i wiąże się z nimi wiele wzruszających czy zabawnych historii. Jeśli chcesz się z nami podzielić swoimi wspomnieniami dotyczącymi telegramów, wyślij do nas wiadomość przez dziejesie.wp.pl. Z nadesłanych historii wybierzemy jedną i do jej autora lub autorki wyślemy nasz ostatni telegram.

Telegramy znikają z Poczty Polskiej

O rezygnacji z telegramów Poczta Polska poinformowała 18 września na Twitterze, czym wywołała niemałe poruszenie. Od 1 października klienci indywidualni nie będą już mogli wysyłać wiadomości. Usługa wciąż będzie dostępna dla klientów biznesowych. Poczta ma prawo zrezygnować z tej formy działalności, bo dostarczanie telegramów jest tzw. niepowszechną usługą pocztową i tym samym firma nie jest zobligowana do ich nadawania.

Co ciekawe, telegram zawierający do 160 znaków - czyli mniej więcej tyle, ile standardowy SMS - kosztuje 43 zł.

Nazwa „telegram” powstała w 1852, jej autorem był Amerykanin E. P. Smith. Pierwszy telegram pomiędzy Europą i Ameryką przesłano 5 sierpnia 1858 r.