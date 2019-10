Poczta Polska szuka pracowników na święta. 2 tys. etatów

2 tysiące pracowników - do sortowni, do roznoszenia przesyłek, do kierowania samochodami. Tyle nowych osób potrzebuje Poczta Polska, która przygotowuje się do gorącego okresu przedświątecznego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Poczta Polska szuka pracowników na okres okołoświąteczny (East News, Fot: DONAT BRYKCZYNSKI/REPORTER)

Jak informuje Radio Zet, najwięcej pracy jest przede wszystkim w dużych miastach wojewódzkich. To tam najłatwiej znaleźć zatrudnienie - zarówno na umowie o pracę, jak i zleceniu.

Pracowników poszukują oddziały w Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.

W skrócie - wszystkie miasta wojewódzkie z wyjątkiem Opola, Rzeszowa i Gorzowa Wielkopolskiego.

Obejrzyj: Podatek handlowy? Nie łudźmy się: będzie drożej

Chodzi przede wszystkim o pracę w gorącym okresie przedświątecznym, gdy liczba paczek i przesyłek lawinowo wzrasta. Polacy zamawiają wtedy prezenty w internecie, wysyłają również bożonarodzeniowe kartki. A do ich obsługi potrzeba ludzi.

Poczta przypomina, że w ubiegłym roku w tym okresie zatrudniła 3,7 tys. osób. To w ramach kampanii "Sprezentuj sobie pracę", zorganizowanej przez Pocztę Polską.

Jak zauważa Radio Zet, pracownicy Poczty Polskiej od dłuższego czasu domagają się podwyżek. Związkowcy mówią o 400 złotych miesięcznie, pracodawca proponuje 67 zł brutto.

Podkreślają jednocześnie, że co trzeci pracownik zatrudniony w spółce zarabia mniej niż od przyszłego roku będzie wynosić płaca minimalna. To oznacza, że ponad 35 proc. pracowników Poczty otrzymuje co miesiąc 2600 zł brutto lub mniej.