Podatki księży niższe niż emerytów. Seniorzy płacą nawet dwa razy więcej

Statystyczny polski emeryt do urzędu skarbowego płaci prawie 2 razy więcej niż statystyczny ksiądz. Wszystko przez preferencyjne warunki, jakimi opodatkowani są kapłani w Polsce. Wszystkich wyznań, nie tylko katoliccy.

Co to oznacza w praktyce? Zazwyczaj im większa parafia, tym większe zarobki i jednoczesnie większy ryczałt. Ale do podatków statystycznego Polaka księżom daleko, o czym pisaliśmy również w money.pl.

Jak pisze "SE", średnio jest to od 434 do 1559 zł kwartalnie dla proboszczów i od 131 do 503 dla wikariuszy. To oznacza mniej więcej 2624 zł, które statystyczny ksiądz, imam, rabin czy pop zapłaci do urzędu skarbowego w ciągu roku.