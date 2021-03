Podatki. Skorygowali błędnie PIT. Dziś skarbówka nie chce im zwrócić nadpłaty

ZUS czy IKE? Kiedy "odrobimy" opłatę przekłształceniową? "Minimum 10 lat"

Marek Isański, prezes Fundacji Praw Podatnika informuje, że jego Fundacja prowadzi kilkanaście postępowań, w których do złożenia błędnej korekty do deklaracji PIT namówili podatników właśnie urzędnicy.

Krzysztof J. Musiał, doradca podatkowy, partner w kancelarii Musiał i Partnerzy, w rozmowie z dziennikarzem "Rz", przyznaje, że wiele osób zachęcona przez urzędników do dobrowolnej korekty m.in. mniejszymi odsetkami czy brakiem wszczynania postępowań karnoskarbowych, nie zdaje sobie sprawy, jak to wpływa na ich sytuację prawną.

"Co do zasady przymusowa egzekucja podatku przerywa bieg przedawnienia. A wniesienie skargi do sądu administracyjnego skutkuje zawieszeniem jego biegu. To daje więcej czasu. Podatnik, który koryguje zeznanie i dobrowolnie zapłaci zaległość – po zmianie np. orzecznictwa – ma zasadniczo tylko pięć lat na odzyskanie pieniędzy" – przypomina Artur Nowak.