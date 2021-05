Podbieranie zakupów z cudzego koszyka. Brak dobrych manier czy zachowanie wbrew prawu?

- Własność określa stan prawny, zaś posiadanie jest jedynie stanem faktycznym. Posiadacz ma fizyczne władztwo nad rzeczą, ale nie zawsze oznacza to, że istnieje tytuł prawny do rzeczy. Innymi słowy, jeśli ktokolwiek wyjmuje z naszego koszyka towar, który zamierzamy zakupić, nie dochodzi do naruszenia prawa własności, a posiadania. W efekcie ochrona przed rzeczonym zachowaniem będzie nam przysługiwać na podstawie art. 344 § 1 k.c., który odnosi się do praw posiadacza i do żądania przywrócenia stanu poprzedniego oraz zaniechania naruszeń – komentuje Ewa Figurska-Szczepanik.