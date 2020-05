Podpiwek kujawski wpisany na unijną listę. Będzie chroniony, jako produkt regionalny

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o wpisaniu polskiego trunku z Kujaw do rejestru Komisji Europejskiej , tworzonego w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony wyjątkowych produktów regionalnych.

Podpiwek kujawski to gazowany, fermentowany, bezalkoholowy napój zbożowy o ciemnobrązowej barwie, wprowadzany do obrotu w dwóch formach: gotowego napoju gazowanego oraz mieszanki suszu, służącej do przygotowywania napoju w warunkach domowych.