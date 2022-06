Waloryzacja emerytur. Seniorzy mogą liczyć na 100 zł więcej miesięcznie

Drożyzna nie odpuszcza, a szczyt inflacji ciągle przed nami. Coraz wyższe ceny, zwłaszcza żywności, najbardziej uderzają w najuboższych Polaków, w tym w emerytów. Rząd nie kwapi się do przeprowadzenia drugiej waloryzacji. Na to nie ma co liczyć. Inflacja jednak zapewni seniorom podwyżki na początku przyszłego roku. Z najnowszych prognoz wynika, że może to być ponad 13 proc., co daje ok. 100 zł więcej miesięcznie.