Pojawia się coraz więcej sposobów na zakup złota

Między 7 a 10 ton – tyle złota najprawdopodobniej kupią Polacy w tym roku. O 40 procent wzrosła liczba klientów, którzy regularnie kupują złoto – wynika z obserwacji Goldenmarkt. Coraz więcej pojawia się też sposobów na jego zakup.

- Polski rynek złota się rozwija. Od kilku lat, nieprzerwanie, dosyć stabilnie rośnie. Daleko nam jeszcze do sąsiadów z Zachodu, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze. W związku z tym sposobów nabycia złota jest naprawdę sporo. Można je kupić od ręki w sklepie, zamówić z szybką dostawą w Internecie lub zamówić z dostawą do 7, 15 lub 45 dni. Wszystko po to, by zoptymalizować ostateczny koszt produktu – mówi newsrm.tv Michał Tekliński, Grupa Goldenmark.