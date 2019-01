Pokoje w sklejce. Mają w nich mieszkać pracownicy ze Wschodu, Afryki i Azji

Nietypowe ogłoszenie pojawiło się na jednym z portali. Właściciel chce wynająć pokoje noclegowe, w których wiele rzeczy jest wykonanych ze sklejki, zarówno podłogi, jak i szafki, taborety i stoły. W środku mają mieszkać zagraniczni pracownicy.

Mieszkania są w centrum Poznania. Miesięczny czynsz to 500 zł, a do tego opłaty licznikowe. Jednak to, co przykuwa uwagę to materiał, z którego są wykonane niektóre elementy. Budulcem podłóg, szafek, taboretów i stołów jest bowiem sklejka. Dlaczego sklejka?