Pół roku dużej promocji na sanatoria. Oto ile można zaoszczędzić

Ile kosztuje pobyt w sanatorium na NFZ?

Dziennik ustalił, że najwyższe ceny dotyczą pobytu w jednoosobowych studiach, natomiast najniższe – w pokojach wieloosobowych bez łazienki. Obecnie koszt trzytygodniowego turnusu wynosi od 281,37 zł do 859,90 zł. Jeśli wyjedziemy do sanatorium jesienią, możemy zaoszczędzić nawet ok. 200 zł.