Polacy będą mieć swojego bitcoina? Powstaje dPLN

Możliwe, że już wkrótce w sklepach będziemy płacić "cyfrowymi złotówkami" i nie chodzi o płacenie kartą. Polski Akcelerator Technologii Blockchain, który działa pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, pracuje nad stworzeniem narodowej kryptowaluty - dPLN. Ma się jednak różnić od popularnego bitcoina.

Rok 2017 był czasem bitcoina. Wartość tej kryptowaluty wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 3 do blisko 40 tys. zł, a w międzyczasie sięgała nawet 67 tys. zł. To wywołało ogromne zainteresowanie wirtualnymi walutami.

Co ważne, dPLN ma się znacząco różnić od kontrowersyjnego bitcoina. Ma być pozbawiony walutowego ryzyka kursowego, tzn. będzie na sztywno powiązany z tradycyjną walutą - złotym. To znaczy, że 1 dPLN będzie warty 1 zł. Dodatkowo, w przeciwieństwie do bitcoina, dPLN ma nie być anonimowy. Tożsamość posiadaczy tej kryptowaluty musi być jawna, by była zgodna z prawem. Ma to uniemożliwić wykorzystywanie jej m.in. do "prania brudnych pieniędzy".