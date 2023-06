Sztabki złota jako prezent. "Wystarczy 300-400 złotych"

Wzrost zainteresowania złotem w Polsce

W ostatnich latach jednak zainteresowanie złotem w Polsce sukcesywnie wzrasta. Tylko w ubiegłym roku Polacy zakupili rekordowe 19 ton złota, co umieszcza nasz kraj wśród pięciu największych krajów w Europie pod względem wolumenu zakupów złota. To ogromny wzrost w porównaniu do 5 ton złota zakupionego w 2015 r., co stanowi wzrost sprzedaży o 280 proc. Zdaniem Jarosława Żołędowskiego, prezesa Mennicy Skarbowej, polski rynek jeszcze nie nasycił się złotem i nadal istnieje duży potencjał wzrostu sprzedaży w Polsce.