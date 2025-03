Hit stoisk z alkoholem. Polacy kupują go na potęgę

Polacy coraz chętniej sięgają po piwo bezalkoholowe, co przyczyniło się do kilkukrotnego wzrostu tego segmentu rynku. W 2024 r. piwa "zerówki" stanowiły 6,4 proc. całego rynku piwa w Polsce, osiągając wartość sprzedaży bliską 2 mld zł.

Wzrost popularności piwa bezalkoholowego w Polsce jest zauważalny od kilku lat. Jak informuje "Portal Spożywczy", segment ten zyskuje na znaczeniu, osiągając w 2024 r. 6,4 proc. udziału w rynku piwa. Wartość sprzedaży piw 0,0 proc. zbliżyła się do 2 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 250 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie, podkreśla, że piwa bezalkoholowe stały się alternatywą dla tradycyjnych napojów alkoholowych. Wzrost ich popularności to efekt inwestycji w nowoczesne technologie produkcji, które umożliwiają wytwarzanie piw całkowicie pozbawionych alkoholu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Biedronka w Polsce droższa od słowackiej? Porównaliśmy ceny

Trend wzrostu sprzedaży piw bezalkoholowych jest widoczny również w skali globalnej. Według World Brewing Alliance, do 2030 r. segment ten może osiągnąć 100 mln hektolitrów, co będzie stanowić 5 proc. światowego rynku piwa. W Polsce udział ten już teraz jest większy, a branża dąży do osiągnięcia dwucyfrowego udziału w rynku do końca dekady.

Kryzys branży piwnej

Za wzrostem popularności napojów bezalkoholowych idzie kryzys piwowarów. Zadłużenie branży w ciągu ostatnich 5 lat wzrosło niemal 23-krotnie z 1,38 mln zł do blisko 32 mln zł.