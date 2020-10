Polacy na L4. Lęk przed wirusem robi swoje

Za październik mamy 2,3 mln zaświadczeń lekarskich, to wzrost o 34 proc. do września, a w porównaniu z sierpniem to już ok. 89 proc. – mówiła w środę w "Money. To się liczy" Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Jak dodała, codziennie wynik przyrasta o ok. sto kilkadziesiąt tysięcy. - Mam nadzieję, że nie dojdziemy do marcowego rekordu, kiedy było 3,3 mln zwolnień – powiedziała Uścińska.