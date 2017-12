Polacy nadal kochają złoto. I lokują w nim pieniądze

Kiedy kupujemy najwięcej złota? Pod koniec roku. Grudzień jest miesiącem, w którym niezależnie od ceny kruszcu kupujemy go najwięcej.



- Na rynku złota od kilku lat widzimy, że na przełomie roku wzrasta zainteresowanie kruszcem. Wynika to z kilku czynników. Oczywiście jest to grudzień i czas prezentów. Złota sztabka jest coraz popularniejszym prezentem w Polsce – mówi Marta Dębska, ekspert Grupy Goldenmark.

Jak zauważa ekspert grudzień to także czas podsumowań. To właśnie w tym czasie przyglądamy się czy mamy jakieś nadwyżki. Jest to moment, w którym podsumowujemy nasze zyski i zastanawiamy się nad dywersyfikacją.