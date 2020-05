Polacy polubili pracować z domu. Trochę przeszkadzają dzieci, ale i tak nie spieszy się nam do biura

Nie wiadomo, kiedy Polacy zaczną wracać do biur, ale na pewno nie wszystkim będzie się do tego spieszyło. 1/4 pracowników, którzy z powodu pandemii pracują poza siedzibą firmy, chciałoby nadal pracować zdalnie. To wynik nowego badania.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ponad jedna czwarta ankietowanych deklaruje, że mogłaby pracować w trybie zdalnym na stałe (Getty Images)