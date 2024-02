Polacy toną w długach. Rekordzista musi oddać ponad pół miliona

- Do KRD wpisanych jest blisko 19 tys. nierzetelnych lokatorów, zadłużonych na 280 mln zł. Średni dług mieszkaniowy to 15 tys. zł. Musimy wziąć jednak pod uwagę, że jest to tylko wierzchołek góry lodowej całego zadłużenia czynszowego Polaków - poinformował prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.