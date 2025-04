Płatne parkowanie w uzdrowiskach. Senat przegłosował nowe przepisy

Senat zatwierdził nowelizację ustawy o drogach publicznych, która rozszerza możliwość tworzenia śródmiejskich stref płatnego parkowania. Nowe przepisy pozwalają na wprowadzenie takich stref w każdej miejscowości, niezależnie od liczby mieszkańców. Dotychczas było to możliwe tylko w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Nowelizacja ustawy umożliwia także tworzenie stref płatnego parkowania na obszarach uzdrowiskowych oraz ochrony uzdrowiskowej , a nie tylko w centrach miast. Śródmiejskie strefy płatnego parkowania, wprowadzone do prawa we wrześniu 2019 r., różnią się od standardowych stref tym, że opłaty pobierane są codziennie, również w święta .

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 63 senatorów, 32 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie zarządzania ruchem i parkowaniem w różnych częściach kraju, co ma poprawić komfort życia mieszkańców.

Polskie miasta coraz częściej decydują się na wprowadzenie opłat za parkowanie w centrum w soboty i niedziele. Takie plany ma m.in. Zakopane . Burmistrz Łukasz Filipowicz podkreśla, że zmiany te są konieczne, aby dostosować przepisy do potrzeb mieszkańców i turystów.

Obecnie opłaty obowiązują tylko w dni robocze. Zakopane generuje z nich ok. 7 mln zł. Wprowadzenie płatnego parkowania w weekendy ma zwiększyć tę kwotę, co pozwoli na dalsze usprawnienia w systemie parkowania. Filipowicz zaznacza, że choć zmiany są planowane przed wakacjami, to ich wdrożenie może się opóźnić z powodu nadchodzących wyborów i konieczności dostosowania stref parkingowych.