Polak pracuje średnio 41,1 godziny tygodniowo. To prawie o godzinę więcej niż przeciętny Europejczyk

Polak zatrudniony na pełnym etacie pracuje statystycznie prawie o godzinę dłużej niż przeciętny Europejczyk, wynika z danych Eurostatu. Najdłużej pracuje Brytyjczyk, a najkrócej - Duńczyk.

W Polsce pracuje się nieco dłużej, bo średnio 41,1 godziny tygodniowo. To tyle samo, co w Portugalii.

Co ciekawe, w grupie państw, gdzie pracuje się powyżej średniej europejskiej jest nie tylko Austria, ale także Grecja, która ma opinię kraju, gdzie panuje dość słaby etos pracy.

We Włoszech pracuje się już o całą godzinę dłużej. We Francji jest to równe 39 godzin, a w Finlandii i Irlandii - 39,1 godziny.