Polaków w Niemczech przybywa, ale coraz wolniej

Przez wiele lat Polacy stanowili największą grupę obywateli UE osiedlających się w Niemczech. Teraz na pierwsze miejsce wyszli Rumuni, tuż za Polakami uplasowali się Chorwaci i Bułgarzy.

Z danych opublikowanych w poniedziałek przez Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden wynika, że w zeszłym roku do Niemiec przyjechało 152,5 tys. obywateli Polski, a 119 tys. wyjechało z tego kraju. Oznacza to, że liczba Polaków mieszkających w Niemczech wzrosła w 2017 roku o prawie 34 tys. Rok wcześniej było to 26 tys., podczas gdy jeszcze w 2015 roku aż 63 tys. osób. Podobnie było w latach wcześniejszych: 2014: 59 tys., 2013: 72 tys.