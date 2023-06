Polska firma szansą na anulowanie odsetek dla Polaków spłacających kredyty gotówkowe

Po analizie umowy pana Roberta okazało się, że za pożyczenie 125000 zł bank zażyczył sobie prowizji. W niebagatelnej wysokości 30000 zł. Tak, bank pożyczył 125000 zł na procent, a dodatkowo narzucił prowizję stanowiącą niemal 20% faktycznie pożyczonej kwoty! Pan Robert musi finalnie zwrócić do banku 280000 zł. Prowizja została pobrana za plecami pana Roberta, on do czasu kontaktu analityka finansowego z firmy ZwrotyBankowe.pl nie zdawał sobie sprawy, że zastrzeżono tak wysoką prowizję. Mało tego, bank naliczył odsetki umowne również od tej prowizji wynoszącej 30000 zł. Zaburzyło to całkowicie informacje, które bank winien w sposób rzetelny i prawidłowy wskazać w umowie: faktyczną stopę oprocentowania, koszt kredytu, całkowitą kwotę do zwrotu czy RRSO. Żadne dane, które bank musiał podać w umowie kredytowej zgodnie z prawem, nie zostały określone zgodne z rzeczywistością!