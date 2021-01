Polska przykryta smogiem. Węgiel króluje w naszych piecach

Puste stoliki, długi, prośby o pomoc. "Liczmy, że szczepionki zmienią sytuację"

- No cóż, mówimy o typowo smogowej pogodzie. A to znaczy, że był mróz, ale nie było wiatru. Podobne warunki były w styczniu 2017 roku, gdy zanieczyszczenia powietrza w Polsce były rekordowe. Po czterech latach wracamy do tego samego punktu - mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

Węgiel w duszy gra

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych z końcem 2020 roku, za rok 2018, w domach Polaków nieustannie króluje węgiel. GUS wskazuje, że jest to wyjątek w Unii Europejskiej. Prawie co drugie (45,4 proc.) gospodarstwo domowe było ogrzewane węglem lub drewnem.

Tendencja jeśli chodzi o węgiel jest co prawda spadkowa. Udział węgla kamiennego w ogrzewaniu domów od 2009 do 2018 roku spadł z 42,7 proc. do 36,5 proc. Mniej się też pali węglem brunatnym (od dawna mało popularnym) - w analogicznym okresie jego udział spadł z 1,2 proc. do 0,5 proc. Wciąż jednak jesteśmy pionierami w Europie.