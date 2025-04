Skarb leżał w ziemi 600 lat. Znaleźli monety polskiego króla

WIDEO

- W średniowieczu sakiewka z taką zawartością to był majątek - przyznał odkrywca. Denary mogą mieć od 500 do nawet 600 lat. Skarb, wykopany legalnie, został zgłoszony do tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.